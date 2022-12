Taylor Swift marca un nuevo récord: es la artista femenina que más tiempo ha pasado en el primer puesto del Billboard 200

Taylor Swift sigue obteniendo nuevos récords. Tras estrenar su álbum "Midnights", la cantante ha marcado hitos como tener el lanzamiento con mayor número de reproducciones en menos de veinticuatro horas en Spotify. Ahora bien, la cantautora de 32 años hace historia en el Billboard 200 convirtiéndose en la primera artista femenina en pasar más tiempo en el primer puesto del ranking.

En un artículo, Billboard publicó los nombres de los artistas con mayor tiempo en la lista de los más vendidos, ubicando a la once veces ganadora del Grammy en el número tres con 60 semanas, siendo superada solamente por Elvis Presley, con 67 semanas, y The Beatles, con 132 semanas.

This week's top 5 on the #Billboard200:



1. @taylorswift13 Midnights (5th week at No. 1)

2. @Drake & @21savage Her Loss

3. @sanbenito Un Verano Sin Ti

4. @MichaelBuble Christmas

5. @lilbaby4PF It's Only Me