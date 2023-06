"Te quiero Josh": Rob Halford de Judas Priest envió cariñoso mensaje de apoyo a vocalista de Greta Van Fleet por "salir del clóset"

El líder de Judas Priest, Rob Halford (71), se virtió a las redes para poner en manifiesto su apoyo a la voz de la banda de rock Greta Van Fleet, Josh Kiszka (27), quien hace poco hizo pública su homosexualidad.

En un sentido posteo en las redes sociales, el muchacho criticó las discusiones legislativas del estado donde reside, Tenessee, que en sus palabras amenazan "la libertad de amar" y además aprovechó de revelar que hace ocho años se encuentra en una relación con su pareja del mismo sexo.

Halford, un férreo defensor de la comunidad LGBTIQ+ y declarado abiertamente homosexual desde 1998, escribió un escueto, pero no menos potente mensaje en la proclamación de su joven colega.

"Te quiero Josh", tecleó el veterano junto a emojis de una mano símbolo del rock, un micrófono, un altavoz, un aplauso y un rayo.



No es una sorpresa que el autor de "Breaking the law" esté en contacto con las nuevas generaciones del género, específicamente a quienes pertenecen a su propia comunidad. En 2020, Rob Halford invitó a los nuevos rockeros a que "no teman".

"Amigo metalero gay, sólo sal de ahí y únete a nosotros. Solo sal del closet y pasémosla bien. Vive bien tu vida y no tengas miedo", alentó el artista, uno de los íconos del heavy metal desde la década de los '80.