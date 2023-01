Tema de Linda Ronstadt vuelve a la popularidad gracias a "The Last of Us"

El emotivo tercer episodio "The Last of Us", el cual tuvo como protagonista a la historia de amor de "Bill" y "Frank", no solo dejó corazones rotos y litros de lágrimas derramadas. También le entregó un nuevo impulso de popularidad a la cantante Linda Ronstadt.

Parte de la banda sonora de este capítulo fue "Long, Long Time", tema lanzado por Ronstadt en 1970, el cual adornó la aclamada historia de amor gay presentada en la serie.

Según datos de Spotify durante la hora posterior a la emisión del episodio, la canción aumentó sus escuchas 4.900% solo en Estados Unidos.

El caso hace recordar al reciente fenómeno de "Stranger Things" con "Running Up That Hill (Deal with God)" de Kate Bush o "Master of Puppets" de Metallica, las cuales vivieron un explosivo incremento en su popularidad tras aparecer en la cuarta temporada de la serie.

En su época "Long, Long Time" solo logró ubicarse en el puesto número 25 de la lista Billboard Hot 100, aunque pasó 12 semanas en ese ránking. Además fue nominada al Grammy en 1971 como Mejor actuación vocal femenina.

The Last of Us: ¿Quiénes son Bill y Frank?

En la serie de HBO Nick Offerman interpreta a "Bill", un contrabandista que busca sobrevivir solo tras la pandemia del Cordyceps hasta que conoce a un hombre extraviado en las afueras de su búnker llamado "Frank", encarnado por Murray Barlett.

Con desconfianza comienzan a conocerse e inician una relación amorosa que se extiende durante varios años, siempre con "Long, Long Time" como tema central.

Tras más de una década de vivir juntos, de formar un hogar e incluso hacer algunas amistades con el mundo exterior, "Bill" y "Frank" llegan a una compleja vejez: "Frank" sufre una enfermedad degenerativa que afecta a su movilidad, por lo que "Bill" se hace cargo de su día a día.

Cansado de ser una carga para la persona que ama, "Frank" le pide a "Bill" que lo ayude a morir ya que se siente completo con la vida que ha vivido a su lado. Pese a sus resquemores iniciales, "Bill" acepta el deseo de "Frank", pero además decide sumarse al mismo viaje eterno.