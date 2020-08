55 años de "Help!", el álbum que llevó a tomar en serio a The Beatles

Con cuatro álbumes lanzados hasta ese momento, The Beatles logró conseguir con su quinto trabajo, "Help!", un reconocimiento hacia un grupo que finalmente pudo establecerse como un nombre importante dentro de la música.

Lanzado el 6 de agosto de 1965, el trabajo está compuesto por 14 canciones producidas por George Martin, en su primer intento de agregar nuevos arreglos a sus grabaciones y tener en su mayoría composiciones propias por primera vez en su discografía. De hecho fue el último disco que incluyó un cover hasta "Let It Be" de 1970.

Si en el álbum anterior "Beatles for Sale" solo habían participado Paul McCartney, John Lennon, George Harrison y Ringo Starr, en "Help!" se sumaron un cuarteto de cuerdas y la aparición de flautas.

"Help!" tiene las primeras canciones que incorporaron influencias y sonidos que hasta ese entonces eran más lejanos a la carrera de The Beatles: los guiños a Bob Dylan en "You've Got to Hide Your Love Away", un rock más duro en "Ticket to Ride" y el coqueteo con las cuerdas en "Yesterday", una de las obras cumbres del cuarteto compuesta por McCartney.

Otra de las particularidades del álbum está en su portada, que tiene a los cuatro integrantes interpretando el alfabeto semáforo. Originalmente debía decir "HELP" pero al momento de las fotografías el resultado no quedaba bien y finalmente se plasmó con otras letras.

El álbum salió como banda sonora de la película del mismo nombre, la segunda del grupo, e incluye siete canciones que aparecen en la cinta. Las otras siente correspondieron a temas descartados o que se grabaron posteriormente.