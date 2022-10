El próximo 28 de octubre se relanzará el aclamado disco "Revolver" (1966) de The Beatles con diversas ediciones de lujo, incluyendo tomas primitivas y sesiones inéditas. Como anticipo, se lanzó la primera toma de "Tomorrow Never Knows", canción que cierra el álbum y que es considerada una de sus mejores composiciones psicodélicas.

