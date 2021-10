Libro que acompañará el documental "The Beatles: Get Back" estará disponible en español

"The Beatles: Get Back", el primer libro oficial de la banda británica desde "The Beatles Anthology" (2000), se publicará el próximo 12 de octubre en Reino Unido y el 13 de octubre en español.

En sus 240 páginas cuenta la historia de la creación del álbum "Let It Be" (publicado en 1970), a través de las conversaciones transcritas de más de 120 horas de grabación de las sesiones de estudio de la banda, editadas por John Harris.

El libro cuenta además con cientos de imágenes inéditas, incluidas algunas firmadas por el célebre fotógrafo de rock Ethan A. Russell y por Linda McCartney. Incluye también un prólogo escrito por Peter Jackson, que ha dirigido el largometraje documental del mismo nombre que se estrenará a finales de noviembre en Disney+.

Las conversaciones originales durante tres semanas de 1969 entre John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr culminan con su histórico concierto final en la azotea de su propio edificio de oficinas de Apple Corps, que paralizaría el centro de Londres.