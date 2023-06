Paul McCartney aclara uso de IA en nuevo tema de The Beatles: "Todos tocamos en él"

Desde que Paul McCartney anunció que una canción inédita de The Beatles trabajada con Inteligencia Artificial iba a ver la luz, varios lo criticaron por el uso de la tecnología para escarvar en el catálogo de la banda.

Es por eso que el músico se tomó un momento en sus redes sociales para aclarar que "nada fue artificial o sintéticamente creado" en este tema, el cual se estrenará a fines de año.

"Ha sido genial la respuesta sobre el próximo proyecto de The Beatles. Nadie está más emocionado que nosotros de compartirlo próximament. Pero hemos visto confusión y especulación sobre esto", comenzó diciendo.

Luego agregó que "hay mucho trabajo puesto en esto. No puedo decir mucho pero para ser claros nada ha sido creado de manera artificial o sintética. Todo fue real y todos tocamos en esta canción".

"Limpiamos algunas cintas que teníamos y este proceso ha demorado años. Así que esperemos que les guste tanto como a nosotros", concluyó McCartney.

Hace unos días el británico anunció que se lanzaría una nueva canción de The Beatles basada en un demo de John Lennon grabado en 1978 y titulado "Now and then". El ejercicio es similar a lo que el grupo hizo -con tres de sus miembros vivos- en 1995 para el proyecto "Anthology".

Been great to see such an exciting response to our forthcoming Beatles project. No one is more excited than us to be sharing something with you later in the year.



We’ve seen some confusion and speculation about it. Seems to be a lot of guess work out there. Can’t say too much…