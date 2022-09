The Beatles anunció que el próximo 28 de octubre relanzará su aclamado disco "Revolver" (1966) con diversas ediciones de lujo, incluyendo tomas primitivas y sesiones inéditas, todo mezclado con la tecnología sonora que Peter Jackson usó en el documental "Get Back". El paquete también tendrá libros de fotografías, entrevistas y ensayos sobre uno de los álbumes más influyentes de The Beatles.

LEER ARTICULO COMPLETO