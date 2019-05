The Rolling Stones cedió derechos de "Bitter Sweet Symphony" a Richard Ashcroft

The Rolling Stones cedió finalmente derechos de "Bitter Sweet Symphony" a Richard Ashcroft, tema que cuenta con un sample orquestal de "The Last Time" de los británicos.

La histórica disputa comenzó en 1997, cuando el tema salió a la luz convirtiéndose en éxito global y el entonces el manager de los Stones, Allen Klein, demandó al grupo, asegurando que utilizaron una parte más larga de lo permitido.

En ese momento, la justicia resolvió que "Bitter Sweet Symphony" fuera acreditada por Ashcroft, Mick Jagger y Keith Richards, pero hoy, el ex The Verve contó que Mick Jagger y Keith Richards le cedieron los derechos.

"Este notable giro en los eventos fue posible gracias a un noble y magnánimo gesto de Mick y Keith, quienes están de acuerdo en quitar sus nombres de los créditos de composición, y que todos los royalties de la canción ahora pasarán a mí", escribió en sus redes sociales.