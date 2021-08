La banda de Mick Jagger estrenó un tema nunca antes escuchado, "Living In The Heart Of Love", como un adelanto de la reedición de su álbum de 1981, –del que se marcan 40 años– "Tattoo You". El rockero tema fue grabado en esa época, mientras se encontraban editando el disco. Además, la nueva versión deluxe contendrá ocho canciones inéditas, y estará disponible desde el 22 de octubre.

