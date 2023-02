The Rolling Stones prepara un nuevo álbum con la colaboración de Paul McCartney y Ringo Starr

Fue confirmado que uno de los miembros sobrevivientes de The Beatles, Paul McCartney, ha estado ocupado la últimas semanas, ya que se encuentra trabajando en un nuevo disco de Los Rolling Stones.

Acorde el sitio especializado en espectáculos Variety, McCartney tiene partes de bajo grabadas para la próximo disco producido por Andrew Watt, mientras que se espera que Ringo toque en el disco, aunque no se conoce aún si coincidirán en las mismas pistas.

Fue hace 56 años, en 1967 cuando ambas bandas británicas cruzaron sus colaboraciones. John Lennon y McCartney hicieron coros en el single de los Stones "We Love You", mientras que Brian Jones tocó el saxofón en un tema de los Beatles "You Know My Name (Look Up the Number)".

El mismo medio recalcó que "es muy probable" que el trabajo, que no tiene aún fecha de estreno fijada, incluya canciones grabadas con la batería del fundador de grupo, Charlie Watts quien falleció en 2021.

Recientemente, Paul fue consultado sobre sus planes para el 2023, y confirmando que ha estado ocupado en proyectos con Watt: He empezado a trabajar con un productor llamado Andrew Watt, y es muy interesante; nos hemos divertido", sin embargo añadió: "Aparte de eso, no tengo nada masivo planeado... ¡por el momento!".