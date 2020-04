The Rolling Stones estrena su primer tema inédito en 7 años: "Living in a ghost town"

The Rolling Stones, luego de tener una de las participaciones más alabadas del concierto digital "One world: Togheter at home", estrenó su primer tema inédito en siete años: "Living in a ghost town".

La banda británica lanza esta canció a un poco más de siete años desde que editaron "Gloom And Doom" y "One Last Shot", canciones inéditas que son parte del compilado "Grrr" que lanzaron en 2012 por su aniversario número #50.

Mick Jagger explicó que "los Stones estaban en el estudio grabando material nuevo antes del cierre de emergencia, y había una canción que pensamos que resonaría en los tiempos que vivimos en este momento. Hemos trabajado de forma remota y aquí está, espero que les guste".

El video del tema, que está disponible para ser esucchado en las principales plataformas digitales, se estrenará a las 14:00 horas de este jueves.