The Rolling Stones lanzarán álbum en vivo con Lady Gaga y Bruce Springsteen

The Rolling Stones lanzará el próximo año un nuevo álbum en vivo que tendrá el registro de un concierto realizado en 2012 por sus 50 años de carrera.

El disco, con fecha para el 10 de febrero, se llamará "GRRR Live!" y contendrá la grabación del concierto que realizaron en diciembre de 2012 en Nueva Jersey, que incluyó una serie de invitados.

Entre las 24 canciones del álbum están "Gimme Shelter" con Lady Gaga, "Going Down" con John Mayer y Gary Clark Jr. y "Tumbling Dice" con Bruce Springsteen, además de otros éxitos como "Paint It Black", "Start Me Up", "Brown Sugar" y "(I Can't Get No) Satisfaction".