The Rolling Stones planea demanda contra Donald Trump por usar canción sin permiso

La banda británica The Rolling Stones está amenazando con una demanda al Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, después de volver a usar una canción sin permiso.

Luego de pedir en 2016 que el actual mandatario no usara "You Can't Always Get What You Want" en su campaña, la banda está planeando una demanda contra Trump tras tocar la canción durante su mitin en Tulsa el pasado sábado.

El cuerpo legal de los Stones y la organización de derechos de ejecución BMI han enviado un mensaje más firme al equipo del presidente, amenazando con una demanda si continúa tocando la música de la banda sin permiso.

"El BMI notificó a la campaña de Trump en nombre de los Stones que el uso no autorizado de sus canciones constituirá una violación de su acuerdo de licencia", dijo el representante de los Rolling Stones en un comunicado.

"Si Donald Trump ignora la exclusión y persiste, enfrentaría una demanda por romper el embargo y reproducir música que no ha sido autorizada", agregó.