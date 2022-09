The Weeknd cancela concierto tras perder la voz: "Les devolveré su dinero"

El cantante canadiense The Weenkd se vio obligado a dejar inconcluso su último show en Los Ángeles el sábado por la noche después de perder la voz luego presentar tres caciones.

Mientras interpretaba su éxito "Can't Feel My Face" que le otorgó reconocimiento global, el galardonado músico detuvo abruptamente el concierto y abandonó el escenario ante 70 mil espectadores reunidos en el estadio SoFi.

"Quiero disculparme personalmente con ustedes. No sé qué pasó cuando grité, pero me quedé sin voz", explicó al retornar y dio a entender, con la voz quebrada, que no estaba en condiciones de continuar el espectáculo.

El vocalista enfatizó que la cancelación iba en contra de su voluntad: "Pero quiero que sepan que no puedo darles lo que quiero. Lo siento mucho. Los quien, chicos. Muchas gracias".

"Les devolveré su dinero", prometió el artista nacido como Abel Tesfaye y para remediar la incertidumbre, agregó: "Pero haré un show muy pronto para ustedes".

Más tarde, The Weeknd notificó lo sucedido en su cuenta de Instagram: "Mi voz se apagó durante la primera canción y estoy devastado. Sentí que se iba y mi corazón de desvaneció. Mis más profundas disculpas a mis fans aquí. Prometo que les compensaré con una nueva fecha".