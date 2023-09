Thom Yorke recordó cuando cantó drogado con Radiohead: "Estaba perdido"

El cantante Thom Yorke nunca ha escondido su relación con las drogas. Sin nunca haber tenido algún escándalo por sustancias o consumo de alchol, el inglés que lidera al grupo Radiohead ha hablado abiertamente de su ocasional consumo de marihuana.

Así volvió a explicarlo en el libro "The Singers Talk" del escritor Jason Thomas Gordon, donde Yorke recordó una ocasión en la que tocó drogado junto a la banda británica.

El recientemente estrenado libro contiene entrevistas a diversos cantantes de la industria como Ozzy Osbourne, Steve Perry, Lionel Richie, Stevie Nicks, Roger Waters, Dionne Warwick y el fallecido Tony Bennet, entre otros, respondiendo preguntas sobre sus propias voces.

Allí Thom Yorke contó que en sus inicios como cantante se inspiraba en Michael Stipe de R.E.M. y Morrissey, pero también habló de cuando sintió que perdía su voz por el consumo de marihuana.

El "alto" show de Thom Yorke y Radiohead

"Una vez estábamos tocando en San Francisco (2003) en un hermoso lugar al aire libre llamado Shoreline. Había sido un gran show, el público había sido una maravilla. Justo antes del final nos fumamos un 'blunt' con Jonny (Greenwood) y volvimos a tocar", recordó Yorke.

Era la última canción del show: "Everything in its right place", un melancólico y complejo tema de Radiohead que trajo problemas al músico. "Estaba completamente perdido, había cantado el segundo verso al principio y luego miraba el piano y pensaba '¿qué es esto?'", detalló.

"Cuando canté el siguiente verso me di cuenta que eso ya lo había cantado y miré a los otros del grupo y todos me señalaban que saliera de ahí. Así que seguí tocando y la gente siguió cantando, mientras yo trataba de leerles los labios", agregó el cantante.

Al concluir la canción Thome Yorke seguía bajo los efectos de la marihuana: "Estaba tan drogado que cuando terminamos me paré y me fui", concluyó.