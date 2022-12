Ticketmaster recibe una segunda demanda por parte de fanáticos de Taylor Swift

A tres semanas de haber recibido la primera demanda por un grupo de "swifties", Ticketmaster ha sido demandada otra vez por parte de un nuevo grupo de seguidores de la cantante Taylor Swift.

Según reportes de Rolling Stone, la demanda contra Ticketmaster y su empresa matriz Live Nation Entertainment, presentada el 20 de diciembre ante la corte federal de California, asegura que ambas engañaron "intencional y deliberadamente a millones de fanáticos para que crean que bots y revendedores no participarían en la preventa", obteniendo como resultado una caótica venta de tickets, donde millones de seguidores de la once veces ganadora del Grammy no pudieron realizar la transacción debido al tráfico web causado por la compañía, que permitió el ingreso de usuarios no registrados y bots.

Además, la demanda señala que Ticketmaster no solo controla el mercado primario de entradas para espectáculos, sino que también obligan a los fanáticos a comprar en el mercado secundario utilizando su propia plataforma, recibiendo "tarifas adicionales cada vez que se revenden entradas".

Tras la controversial preventa para el "The Eras Tour" de la intérprete de "New Romantics", la empresa ticketera debió suspender la venta general de entradas, causando indignación incluso en la misma cantante, quien responsabilizó completamente a Ticketmaster por el fiasco.

En tanto, esta nueva demanda, similar a la presentada anteriormente, buscará que Live Nation Entertainment y Ticketmaster reciban una multa de $2500 dólares, junto con cubrir los gastos legales de los demandantes.