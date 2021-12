Tom Morello celebró triunfo de Boric: "Ganamos, el fascista concedió"

El músico estadounidense Tom Morello, reconocido por ser parte de la banda Rage Against The Machine y ser un activista por causas sociales y de Derechos Humanos, celebró en sus redes sociales los resultados de las elecciones presidenciales en Chile, donde triunfó Gabriel Boric.

"¡¡Ganamos!! ¡¡El fascista, y amante de Pinochet, Kast concedió (la derrota electoral)!! Gigante", escribió el guitarrista en Twitter.

Previamente, Morello había expresado su apoyo a Boric destacando su foto junto a un mensaje en que se leía: "Detengan el fascismo. Voten por Gabriel Boric".

We won!! The fascist, Pinochet loving Kast has conceded!! #HUGE https://t.co/EEmDzMFYGl