Tom Morello y la dictadura militar: "Fueron décadas de terror, tortura y represión"

El músico estadounidense Tom Morello usó sus redes sociales para conmemorar lo ocurrido el 11 de septiembre de 1973 en Chile, cuando el presidente Salvador Allende fue derrocado por las fuerzas armadas y se dio inicio a la cruel dictadura militar.

Morello, un activista constante por causas sociales y ligadas a los derechos humanos, compartió un video con imágenes del bombardeo a La Moneda. "El otro 11/9, cuando la CIA patrocinó un golpe y asesinó al presidente Salvador Allende que fue democráticamente electo", escribió el artista.

"También instaló una dictadura militar que desató décadas de terror, tortura y represión, incluyendo el asesinto del cantautor y héroe Víctor Jara", agregó el guitarrista de Rage Against the Machine.

A lo largo de su carrera Morello ha expresado su admiración por el autor de "Te recuerdo Amanda". Durante sus múltiples visitas a Chile el estadounidense se ha reunido con su viuda Joan Jara, ha mantenido conversaciones con la Fundación que lleva su nombre y ha visitado su tumba en el Cementerio General. Además, le ha rendido homenajes durante sus presentaciones.

The OTHER 9/11. 1973 CIA backed coup in Chile kills democratically elected President Salvador Allende, installs military dictatorship which unleashes decades of terror, torture & repression including the murder of singer/hero #VictorJara. https://t.co/hlAfyDK1nQ