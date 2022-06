Tommy Lee abandonó show de regreso de Mötley Crüe tras quebrarse cuatro costillas

El baterista de Mötley Crüe, Tommy Lee, fue reemplazado a la mitad del show de retorno del grupo por dolores persistentes después de romperse cuatro costillas días atrás, que le impidieron seguir detrás de los platillos.

La banda comenzó este jueves The Stadium Tour, el periplo que inicialmente se realizaría en 2020 junto a Poison, Def Leppard y Joan Jett, y que marcaría su regreso a los escenarios después de casi siete años.

La banda llevaba cuatro canciones cuando Tommy Lee tomó el micrófono para gritar "¡lo logramos!" al público y luego dijo que "hace unos 14 días, me rompí no una, ni dos, ni tres, sino cuatro malditas costillas".

"Los médicos me dijeron: 'No toques, hermano. No toques. Y yo estaba como '¿Estás jodidamente drogado, hermano? ¡Tenemos una jodida gira que hacer!' Así que de todos modos, no me voy a quedar sin nada", expresó.

Tras abandonar el escenario, fue reemplazado por Tommy Clufetos, quien también ha sido baterista de Black Sabbath, Ozzy Osbourne y Rob Zombie.

Breaking News: Motley Crue’s Tommy Lee takes the stage at The Stadium Tour but mid-set goes to the mic and says after 2 and a half years of waiting for this show he broke a few ribs recently and the doctors told him not to play. He promised to perform anyway #TheStadiumTour pic.twitter.com/VjKj9bVQMs