Tras herir a fan, Axl Rose dejará de lanzar micrófono en shows de Guns N' Roses: "No queremos que nadie se lastime"

Luego de que una asistente resultara supuestamente con la nariz quebrada y hematomas al final de un concierto de Guns N' Roses en Australia, su vocalista, Axl Rose, confirmó que tras tres décadas, cesará de efectuar una tradición.

La mujer, identificada como Rebecca Howe, manifestó a un medio local que "ni siquiera estaba en primera fila" cuando el micrófono que Rose arrojó tras finalizar "Take Me Down To Paradise City' le llegó directo en la cara y que según ella, "la pudo haber matado".

"Ha llegado a mis oídos que un fan puede haber sido herido en el show de Adelaida, Australia, posiblemente al ser golpeado por el micrófono al final del show cuando tradicionalmente lanzo el micrófono a los fans", introdujo el cantante.

Enfatizó que "obviamente no queremos que nadie se lastime" y explicó que el ritual de lanzar el micrófono "durante más de 30 años siempre sentimos que era una parte conocida del final que los fans querían".

"Sin embargo, en interés de la seguridad pública, a partir de ahora nos abstendremos de lanzar el micrófono o cualquier cosa a los fans durante nuestras actuaciones", cerró la voz de Guns N' Roses.