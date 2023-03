"Tú no ere’ Shakira ni yo Piqué": Anuel AA habría respondido a Karol G en su nueva canción

Anuel AA estrenó el pasado jueves "Más Rica que Ayer", canción en la que colabora con Mambo Kingz y DJ Luian, que además cuenta con la aparición de Maluma en el vídeo musical, y que sería la respuesta del puertorriqueño a Karol G, su exnovia.

Según sus seguidores, la sugerente letra del tema hace varias alusiones a la colombiana, incluyendo menciones a Shakira, invitada de la "bichota" en "TQG", y el reconocido apodo con el que el artista urbano solía referirse a la oriunda de Medellín: "Bebecita".

"Yo te fallé y lo que has hecho es desquitarte, por eso ni te juzgo, tú ni puede' lastimarme, si tú me perdona', te perdona' lo que hicimo', ustede' no son ni la mitad de lo que tú y yo fuimo', yo era un ignorante y manejarlo no supimo', a vece' lo que damo' no es lo que recibimo', ya ni tengo tu contacto, pero si tú quiere' sigo siendo el nene y me escribe', tírame el DM, no pa' estar peleando, tú no ere' Shakira ni yo Piqué", dice el artista urbano en un fragmento de la canción.

Por su parte, Karol G y Shakira estrenaron su colaboración hace unas semanas, lanzando varias indirectas a sus respectivas exparejas.

Revisa aquí el vídeo musical de "Más Rica Que Ayer"