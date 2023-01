"Songs of Surrender", el nuevo álbum de U2 con clásicos "reinventados y regrabados"

Este martes, U2 anunció el lanzamiento de "Songs of Surrender", álbum recopilatorio que contará con nuevas versiones de 40 de sus clásicas canciones.

El anuncio oficial, publicado en la cuenta de Instagram de la banda, muestra un adelanto de la nueva versión de "Beautiful Day", aunque The Edge, guitarrista del grupo, había dado indicios de este LP a través de cartas a sus seguidores.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por U2 (@u2)

"Cuando una canción se vuelve muy conocida, siempre se asocia a una voz en particular (...) Entonces, ¿qué sucede cuando una voz se desarrolla y la experiencia y madurez le dan una resonancia adicional?", dijo el músico dentro de sus cartas.

El guitarrista de la banda detrás de "With Or Without You" continuó explicando que gran parte del trabajo de U2 "fue escrito y grabado cuando éramos muy jóvenes" y que sus canciones fueron cambiando con el pasar de los años para "significar algo bastante distinto para nosotros ahora".

El álbum, cuyo lanzamiento está fijado para el 17 de marzo, aprovechará el reciente lanzamiento de "Surrender", libro de memorias de Bono en el que trata 40 canciones del grupo, las que se posiblemente serán el tracklist del disco.