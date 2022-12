Una persona murió luego de que una multitud intentara entrar forzadamente a concierto en Londres

La noche del jueves un grave incidente se vivió en el Brixton O2 Academy de Londres tras el intento de una multitud de entrar al recinto para un show de Asake, lo que deja hasta ahora una persona fallecida.

En la previa del concierto del nigeriano se pidió a las personas que no llegaran si no tenían "entrada válida" pero igualmente el recinto para cinco mil personas tuvo largas filas en las afueras mientras las puertas estaban cerradas.

Cuando comenzó la presentación de Asake, las personas seguían apretadas en las afueras forzando las puertas hasta que lograron derribarlas, provocando una estampida.

Ocho personas fueron trasladadas al hospital con heridas graves, pero dos de ellas permanecen en estado crítico.

La mañana de este sábado se informó que una mujer murió debido a heridas en el incidente, que según medios británicos tuvo a tres mil personas ingresando forzadamente al recinto.

Crowd incident at London Brixton Academy. Videos shared from Tik Tok - detail of the front doors pic.twitter.com/OruLq1IbSa