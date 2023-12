Uno más en el taco: Robert Smith fue captado en auto a la salida del Monumental

El emotivo show de The Cure en el Estadio Monumental también tuvo un momento particular en la salida debido al alto tráfico.

Un usuario en redes sociales captó a Robert Smith en una camioneta de producción mientras los autos intentaban avanzar en medio de un taco posterior al concierto del grupo inglés por avenida Departamental.

En pleno tráfico en Macul, el usuario grabó a Smith en el asiento trasero, con la ventana abierta y saludando a quienes lo reconocieron.

Caught in Santiago traffic after The Cure's first show in Chile in a decade, Robert Smith navigates the city's rhythm. 🚗🇨🇱 #TheCure #Santiago pic.twitter.com/zvoHa7uQ34