"Vax Live": Cooperativa transmitirá evento para fomentar y ayudar el acceso a la vacunación contra Covid-19

Este domingo 9, Cooperativa transmitirá el evento "Vax Live", que reunirá en el mismo escenario a nombres como Jennifer López, J Balvin, Eddie Vedder y Foo Fighters para generar conciencia y garantizar el acceso a la vacunación contra el Covid-19.

El evento está a cargo de Global Citizen, misma organización de "One World: Together at Home" que se realizó en abril de 2020 para apoyar a trabajadores de la salud, y meses después "Global Goal" para financiar tratamientos contra el coronavirus.

Ahora, "Vax Live" se tomará el SoFi Stadium de Los Ángeles para montar un escenario que tendrá las actuaciones de Eddie Vedder, Foo Fighters, Jennifer López, J Balvin y H.E.R., con la conducción de Selena Gómez.

Además, habrá participación especial de figuras como Príncipe Harry y Meghan, Ben Affleck, Chrissy Teigen, Jimmy Kimmel y Sean Penn para hablar sobre la importancia de las vacunas contra el Covid-19.

Cooperativa transmitirá este evento este domingo 9 desde las 18:00 horas, con la conducción de Jorge Lira y Sebastián Esnaola.