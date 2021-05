"El pozo brillante": Vicentico estrena su primer disco solista en siete años

Este viernes 21 de mayo el cantante Vicentico estrenó "El pozo brillante", su nuevo disco de estudio y el primero que edita en formato solista desde 2014.

El trabajo cuenta con 11 tracks que fueron registrados entre 2019 y 2020 en Buenos Aires y Nueva York e incluye a los ya conocidos singles "Freak", "Cuando salga" y "No tengo", un cover de "Ain't got no (I Got Life)" de Nina Simone.

Este es el primer trabajo del artista argentino desde su disco "Último acto" estrenado hace siete años. En la última parte de la década pasada, la voz de "Si me dejan" se enfocó en su trabajo con Los Fabulosos Cadillacs, con quienes estrenó "La salvación de Solo y Juan" en 2016 y un álbum en vivo un año después.

"Fue muy lindo hacerlo. Muchas gracias a todos, pasamos momentos de mucha alegría musical, inviernos con nieve y domingos de verano. Todos metidos en El pozo brillante", dijo Vicentico en sus redes sociales para anunciar el lanzamiento del álbum.