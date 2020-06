Isabel Parra tras ocho meses de cierre: No vamos a reconstruir el Museo Violeta Parra por miles de razones

En el inicio del estallido social, el Museo Violeta Parra, cercano a Plaza Baquedano, cerró sus puertas y fue incendiado en tres ocasiones. Esto y una criticada gestión de la dirección llevó a Isabel Parra a afirmar que no habrá reconstrucción.

En entrevista con Sábado de El Mercurio, la hija de Violeta Parra y vicepresidenta del directorio del museo afirmó, en una primera instancia, no estar de acuerdo con la violencia que se vio durante el estallido social.

"No me gusta esa forma, para nada. Yo estoy desolada de constatar lo que ha ocurrido, pero al mismo tiempo estaba contenta con el estallido, por supuesto", dijo Parra.

Y agregó: "Cuándo la gente iba a mostrar esta desigualdad chilena, esta injusticia, esta sociedad que vive a expensas de la explotación de otros, un país que desprecia las minorías, un país donde hombres matan a sus mujeres, y la lista es muy larga".

Sin embargo, Isabel Parra también criticó la gestión de la dirección del museo en los meses posteriores a octubre. "Se clausuró. Yo no estaba de acuerdo. El Museo Violeta Parra no tuvo ningún compromiso social durante esta revolución. No se proyectó el espíritu social de la Violeta, jamás".

Parra preside la Fundación Violeta Parra y representa a la entidad en el directorio del museo. "Nosotros, como fundación, no queremos reconstruir el museo, considerando en el estado catastrófico en que se encuentra la economía chilena. Construir ese museo fue carísimo, mantenerlo es carísimo", dijo.

"No vamos a reconstruir el museo por miles de razones. Ese museo fue destruido. La intención que nosotros tenemos como fundación es seguir mostrando la creación de la Violeta, pero de otra manera", afirmó la hija de Violeta.

"Yo creo que hay personas que no están capacitadas para dirigir un Museo Violeta Parra", sentenció.