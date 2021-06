Viralizan viejo concierto de Britney Spears: "Te debemos una disculpa"

Las palabras de Britney Spears en un concierto de 2018 fueron viralizadas por un seguidor de la cantante, luego que la intérprete entregase su testimonio sobre la tutela de su padre y la explotación laboral y en su vida personal que ha sufrido.

"Ahora puedo ver con claridad que esto era una indirecta a las personas que te estaban controlando", contó en Twitter Zachary Gordon, un fan que grabó cómo la cantante relató que estaba realizando un recital enferma, pero seguía con el show y con una sonrisa.

"Va a ponerse muy, muy caluroso aquí (en el escenario). Les advierto, estoy que me desmayo. Estoy enferma y, de hecho, tengo fiebre ahora", se le escuchó a la artista en esa oportunidad.

and I just thought “Wow, she’s such a trooper and cares so much to put on a show for her fans.” Now I can see with clear eyes that this was a dig at the people controlling you, making you go onstage, performing under high powered lights, all while you had a high-grade fever. pic.twitter.com/dZbxDadFg3