Vive Latino con baja convocatoria y recibe críticas por realizarse pese al coronavirus

Este fin de semana se realiza el festival Vive Latino en Ciudad de México, el cual tuvo una disminución en la convocatoria con respecto al año pasado, además de sufrir la baja de cerca de 10 artistas en medio de la emergencia por coronavirus.

La jornada del sábado 14 tuvo a Guns 'N Roses como número principal y según El Universal, asistieron al Foro Sol unas 68 mil personas, lo que se refleja en un 23,76 % menos que en la edición 2019.

Ya la organización había dicho que en el festival no se presentarían Enrique Bunbury, Fangoria, Gustavo Santaolalla, Portugal The Man, Usted Señálemelo y Vetusta Morla, entre otros, por problemas de traslados y dificultades en sus países.

Entre los nombres que se presentaron el sábado estuvieron los chilenos 31 Minutos y Francisca Valenzuela, además de la banda liderada por Axl Rose, Andrés Calamaro, The Cardigans y Bersuit Vergarabat, entre otros.

Sin embargo, la realización del festival fue criticada en redes sociales, con comentarios del actor Alfonso Herrera, quien cito un tuit de Vive Latino y dijo "irresponsabilidad total".

Irresponsables! El costo de lo que están haciendo no podrán pagarlo nunca

No, no he llegado estaba esperando a que reprogramaras las fechas 🤬!!!!!!!!