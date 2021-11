Vocalista de banda metal orinó sobre la cara de fan durante show

La vocalista de la banda neoyorkina de música metal Brass Against orinó sobre la cara de un fanático durante su último concierto en el Festival Welcome to Rockville en Florida, Estados Unidos.

Sophia Urista cantaba un cover de la canción "Wake Up" de Rage Against the Machine cuando manifestó tener ganas de ir al baño, por lo que pidió un voluntario del público para que lo orinaran en el rostro.

Un hombre aceptó y se acostó en el piso. En ese momento, la ex concursante de "The Voice US" se posó arriba del hombre, bajó sus pantalones y procedió a orinar ante los gritos de los fanáticos.

La banda pidió disculpas a través de sus redes sociales, explicando que la artista "se dejó llevar". "Eso no es algo que el resto de nosotros esperábamos, y no es algo que volverás a ver en nuestros shows", dijeron.

Sophia Urista no se ha referido a lo ocurrido, que rápidamente se hizo viral en redes sociales.

Revisa el momento:

Advertencia: las siguientes imágenes pueden herir sensibilidades.