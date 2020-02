Vocalista de Los Miserables criticó a los que estropearon show de La Polla Records

El domingo, muchos fanáticos del punk se quedaron con las ganas de ver un show completo de La Polla Records, grupo español que hace más de dos décadas no se presentaban en el país.

Un grupo de manifestantes se subió al escenario e interrumpió el show, el que nunca más se reanudó. El alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, criticó a los organizadores del evento, tratándolos de "tarados".

Un referente del punk chileno, Claudio García, emitió una dura opinión sobre los desmanes ocurridos en el estadio Bicentenario. El vocalista de Los Miserables no tuvo contemplación en su Facebook.

Estos son algunos párrafos seleccionados:

"Lo que me preocupa de verdad es la decadencia de gente que se dice ser de un 'movimiento' o de una 'escena' que supuestamente a luchado desde siempre contra un sistema opresor... Gente intoxicada en alcohol, gente jalando delante de niños".

"¿Subiendo a un escenario a hacer qué? ¿Una proclama? Si lo único que dijeron fue Piñera culiao....porque sus cerebros no dan para más su estupidez no da para más, queriendo ser más protagonistas que la misma banda..."

"Así vemos como una minoría absoluta derrota a una inmensa mayoría que si quería ver a una banda ícono con la cual todos crecimos y comenzamos a vivir un poco al margen de un sistema de mierda..."

"¿Que Evaristo no se refirió al estallido social? ¿Tendría que hacerlo acaso? Si el hombre no vive aca. ¿No sería eso una vendida de pomada para quedar bien nada más? Como lo hacen algunos músicos chilenos aprovechando el momento...".

"Me da pena porque hay gente que no entiende nada y que piensa que parar un concierto es un acto de rebeldía, y no es más que ponerle la pata encima a 10 mil personas que si estaban ahí porque querían escuchar y gritar esas canciones que nos han dado fuerza todos estos años para seguir luchando y tratando al menos de aportar en una sociedad más justa...".

El posteo: