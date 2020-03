Voz de R.E.M. canta "It's the end of the world..." desde su cuarentena

Con la expansión mundial del coronavirus, una de las canciones que ha ganado relevancia en las últimas semanas es el clásico de R.E.M. "It's the End of the World as We Know It (And I Feel Fine)", un tema de 1987 que hablaba de un "feliz" término del mundo conocido.

Es por eso que el cantante Michael Stipes aprovechó su periodo de cuarentena para interpretar nuevamente el tema y subirlo a sus redes sociales.

El artista estadounidense aprovechó de entregar una serie de recomendaciones para evitar el contagio de coronavirus y para informarse adecuadamente en estos tiempos.

"Les mando un abrazo, un feliz día de San Patricio y quedense en casa, que ya celebraremos por muchos meses", concluyó el músico.