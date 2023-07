Zelenski revela que música de Guns N' Roses y AC/DC lo ayuda en medio de la guerra

El presidente de Ucrania Volodymyr Zelenski recientemente dio a conocer cuáles son las actividades que lo ayudan a mantener la cabeza fría en tiempos de conflicto con Rusia.

Durante una entrevista concedida a CNN, el mandatario fue consultado por la periodista Erin Burnett si, en medio del caos, dedica a sí mismo momentos de distracción.

"Como ser humano, mucha gente lo admira, confía en usted. Nadie puede imaginar lo difícil que es. ¿Hace algo por sí mismo? ¿Puede tomarse en algún momento un minuto para leer o escuchar música o algo para regalarse ese momento?".

¿Qué escucha el presidente de Ucrania para relajarse?

"Tengo esos momentos", le dijo Zelenski a Burnett. "Es importante estar en silencio, estar solo. Solo, ¿cómo puedo estar solo? A solas puedo estar con música o con un libro, y temprano, temprano por la mañana, cuando no hay sonidos, no hay gente, no hay nadie. Puedo simplemente leer. Pensar, pensar. Y la música ayuda mucho".

Ante la pregunta sobre la música que escucha, replicó: "Me gusta AC/DC, y la música ucraniana. Por supuesto, me gusta mucho la música ucraniana porque el ucraniano es mi lengua materna".

Among good company 🔥 https://t.co/gFuYA0cfWt — Guns N' Roses (@gunsnroses) July 5, 2023

"Por eso no sólo entiendes la música, sino también las palabras, etc. AC/DC, no entiendo toda la letra [risas], pero me gusta la energía de AC/DC. Me gusta Eric Clapton, Guns N' Roses... ¿Tal vez sea música vieja?, se preguntó Volodymyr Zelenski, quien suele disfrutarla mientras hace ejercicio en la mañana.

El registro fue compartido por la cuenta oficial de Guns N' Roses en Twitter, con un pie de foto que dice "En buena compañía".