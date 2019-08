Actor de "Breaking Bad" aseguró que película de la exitosa serie está grabada

El actor de "Breaking bad", Bob Odenkirk, confirmó que la película de la exitosa serie ya está grabada y que será estrenada el próximo año.

El también protagonista de la precuela "Better Call Saul" sostuvo que la producción será lanzada el 2020 a través de la plataforma de streming Netflix y la cadena AMC y que contará con la participación de Aaron Paul (Jesse Pinkman en "Breaking Bad").

La información que se maneja en torno a la película que se llamará "Greenberg" es que abordará lo que vivió Pinkman después que terminó la serie.

"He escuchado muchas cosas diferentes al respecto, pero estoy entusiasmado con la película Breaking Bad. Estoy ansioso por verla", dijo Odenkirk a The Hollywood Reporter.

El actor indicó que "no sé lo que la gente sabe y no sabe. Me resulta difícil creer que no sabes que fue filmado. Han hecho un trabajo increíble al mantenerlo en secreto".

También se refirió a su personaje Saul Goodman y el próximo estreno de la quinta temporada de "Better Caul Saul". "Eso es similar a Breaking Bad, también. Esta acumulación muy lenta a medida que subimos la rampa de la montaña rusa y luego, comienza a descender, simplemente no puede parar. Y ahí es donde estamos", agregó.

"La quinta temporada es simplemente que todo está en llamas, y simplemente se está quemando a nuestro alrededor", sentenció.