"Cancelo Netflix": ¿A qué se debe la campaña en redes sociales contra el servicio streaming?

Sorpresa generó en Twitter el hashtag #CanceloNetflix, que en Chile y otros países de Sudamérica alcanzó el primer lugar dentro de lo más comentado durante el pasado jueves. ¿Los motivos?

Sucede que en el servicio streaming se publicó a principios de diciembre el especial navideño de la comedia brasileña "The First Temptation of Christ", a cargo del grupo de humor Porta dos Fundos.

En la producción, con claro tintes de sátira, se da entender que Jesucristo era gay, situación que generó la indignación de grupos católicos en Brasil y en otras latitudes. Por eso, se inició esta campaña en redes sociales para que sacaran a la producción del cátologo. Netflix se rehúso.

Sin embargo, lo de las redes sociales no fue el hecho más grave, porque en la sede de Río de Janeiro de Porta dos Fundos, un grupo la atacó con bombas molotov. "Seguiremos adelante, más unidos, más fuertes, más inspirados y seguros de que el país sobrevivirá a esta tormenta de odio y amor prevalecerá junto con la libertad de expresión", dijeron los comediantes.

En la comedia, Jesús regresa a su casa donde es recibido con una fiesta por María y José, luego de permanecer 40 días en el desierto. Pero todo se complica luego que llega Orlando, un joven gay que conoció en su periplo fuera de casa. Si bien nunca aborda el tema de la homosexualidad de forma explicita, da a entender que Jesús siente cosas por él.

Además del inicidente en la sede más el llamado en redes sociales, el hijo del Presidente de Brasil, Eduardo Bolsonaro, tildó a la película "The First Temptation of Christ" de "basura".

Algunos de los mensajes de los católicos en redes sociales, lo que generó un arduo debate:

#cancelonetflix

Por burlarse de nuestra Fe cristiana Católica y denigrar de nuestro Señor y la Santísima Virgen María. pic.twitter.com/dlWXwjGpyr — Diego A Garcia Tamayo (@godiegarciat) December 27, 2019

Mentira que digan que no nos duelen los niños abusados; la misericordia no exime la justicia. Si a un sacerdote se le demuestra que cometió delito, deberá pagar su sentencia. El hecho de indiganarnos por una película blasfema, no nos convierte en hipócritas. #cancelonetflix — Inés Arenas (@inesands) December 27, 2019

Hoy los católicos demostraremos que nadie puede salirse con la suya cuando se burla y falta al respeto a nuestra fe.



Juntos todos decimos #cancelonetflix. pic.twitter.com/JK6GGcFgiH — Javier de Zatarain (@JavierdeZC) December 26, 2019