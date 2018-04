David Fincher volverá a la dirección de "Mindhunter"

El director David Fincher volverá a estar detrás de cámara en la serie "Mindhunter", en el primer capítulo y en el segundo de la segunda temporada.

Según detalló The Playlist, los demás episodios de la nueva temporada de la serie de Netflix estarán a cargo de Andrew Dominik ("One More Time with Feeling") y Carl Franklin ("13 Reasons Why" y "House of Cards").

La producción de "Mindhunter" comenzará en mayo próximo, tendrá ocho episodios y se estrenará en 2019 por Netflix.