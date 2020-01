David Lynch estrena surrealista cortometraje en Netflix

Justo en el día de su cumpleaños número 74, el aclamado director David Lynch estrenó un delirante cortometraje a través del streaming de Netflix.

Se trata de "What Did Jack Do?", una película de 17 minutos protagonizada por el propio Lynch y un mono sospechoso de un asesinato.

En la cinta el director interpreta a un policía que entrevista insistentemente al animal, que viste cuello y corbata.

El corto fue originalmente rodado en 2016 y estrenado en Festival of Disruption, un evento que Lynch organizó en Nueva York en 2018.