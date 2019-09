John Malkovich acompañará a Steve Carell en la nueva "The Office" espacial

John Malkovich es una de las incorporaciones que Netflix anunció este jueves para "Space Force", serie que protagonizará Steve Carell y que está desarrollando el creador de la versión estadounidense de "The Office", Greg Daniels.

Además de Malkovich, la plataforma digital desveló hoy los fichajes para esta comedia de Ben Schwartz ("Parks & Recreation"), Diana Silvers ("Booksmart", 2019), Jimmy O. Yang ("Silicon Valley"), Tawny Newsome ("Bajillion Dollar Propertie$") y Alex Sparrow ("UnREAL").

Nominado en dos ocasiones al Óscar al mejor actor de reparto por las películas "Places in the Heart" (1984) y por "In the Line of Fire" (1993), Malkovich ha participado en "The New Pope", continuación de "The Young Pope" pendiente todavía de estreno y que, bajo la dirección de nuevo de Paolo Sorrentino, contará una vez más con Jude Law como protagonista.

En enero, Netflix anunció que Carell y Daniels, que alcanzaron juntos un éxito enorme con la comedia disparatada "The Office", se reunirían en esta nueva producción para la pequeña pantalla que está inspirada en la decisión del presidente estadounidense, Donald Trump, de crear una fuerza militar dedicada a las operaciones en el espacio.

La acción se desarrollará principalmente en el lugar de trabajo de los encargados de instaurar esa sexta división de las Fuerzas Armadas, que, según la intención de Trump, estará al mismo nivel que los Ejércitos de Aire y Tierra, la Armada, la Infantería de Marina y la Guardia Costera.

Según fuentes consultadas por la revista especializada The Hollywood Reporter, el salario que recibirá Carell superará el millón de dólares por episodio.

Tras varios años enfocado en desarrollar su carrera cinematográfica, Carell ha regresado a la televisión con dos proyectos de gran envergadura ya que, además de "Space Force", estrenará en noviembre "The Morning Show", la gran apuesta televisiva de Apple TV+ y que cuenta en su elenco también con Jennifer Aniston y Reese Witherspoon.

Aunque "The Office" cerró su andadura en 2013 tras nueve temporadas y 188 episodios emitidos, esta comedia continúa siendo una de las favoritas del público, tanto es así que NBC ha pagado 500 millones de dólares a Netflix, según medios estadounidenses, para recuperar esta comedia y poder incluirla en su nuevo servicio de "streaming", que se llamará Peacock (pavo real, en inglés).