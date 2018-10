Kenita Larraín eligió a quién le gustaría que la representara en "Luis Miguel, la serie"

La numeróloga e ingeniera comercial María Eugenia Larraín tuvo un comentado romance secreto con Luis Miguel, hace una década, del que guarda muy buenos recuerdos.

Ante la posibilidad de salir en la segunda temporada de la serie de Netflix dedicada al cantante mexicano, la rubia dio su opinión.

"No tendría problemas, de hecho, si fuera sería muy lindo, porque viví una hermosa historia con él, de la que tengo los mejores recuerdos... No me molestaría, al contrario", dijo a La Cuarta.

Consultada sobre quién le gustaría que la representara en la serie, Larraín no se quedó corta. "Si me permitiera soñar, la primera que se me viene a la cabeza es Cameron Diaz, es que siempre dicen que soy su gemela chilena, entonces sería un giro muy divertido que Cameron pudiera hacer de Kenita Larraín", agregó.

Mayte Rodríguez sería su candidata chilena: "Cuando he subido fotos en redes sociales, hay gente que comenta que nos parecemos con Mayte, por lo que perfectamente ella podría representarme, creo que es la actriz chilena más indicada".