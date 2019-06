Netflix anuncia segunda temporada de antología animada "Love, Death and Robots"

Netflix anunció la renovación de la antología animada "Love, Death and Robots" para una segunda temporada.

A través de Twitter el servicio confirmó que los nuevos episodios serán supervisados por la directora coreana Jennifer Yuh Nelson, conocida por haber dirigido la segunda y tercera parte de "Kung Fu Panda" y la película "The darkest minds".

La primera temporada de esta serie fue estrenada en marzo de este año con 18 capítulos, cuya extensión iba desde los 6 a los 17 minutos.

Todos fueron producidos y trabajados por equipos distintos, con temáticas futuristas y tecnológicas, pero muy humanas y sensibles.

"Love, Death and Robots" will be back! Jennifer Yuh Nelson has joined as supervising director for Volume 2 and will oversee all episodes pic.twitter.com/8OVStMbpeP