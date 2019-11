Netflix se quedó con los derechos de "Beverly Hills Cop 4" con Eddie Murphy

Una especia de renacer en su carrera ha tenido Eddie Murphy, que este año estrenó en Netflix la aclamada cinta "Dolemite Is My Name" y que el 2020 hará lo propio con "Coming 2 America", la secuela de "El Príncipe de Zamunda".

A eso se suma el regreso de Axel Foley, el mítico personaje de "Beverly Hills Cop" que tendrá una cuarta entrega luego que el servicio streaming se hiciera con los derechos de la producción.

Según informaron diversos medios estadounidenses, Netflix negoció con Paramount para la adquisición de la franquicia e incluso piensan en posibles secuelas. Con Murphy repitiendo el papel, será Jerry Bruckheimer el productor.

"Beverly Hills Cop" o "Superdetective en Hollywood" comenzó en 1984 y debido a su éxito tuvo dos nuevas entregas, una en 1987 y otra en 1994.