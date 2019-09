Protagonistas de "The Politician": "Es una serie que empodera a los jovenes"

Un joven estudiante que está convencido de que será presidente de Estados Unidos. Esa es la premisa de "The Politician", la primera serie que el creador Ryan Murphy realizó para Netflix y cuyo estreno se vivirá este viernes 27 de septiembre.

"Es imposible que los jovenes ignoren los temas políticos, es por eso que tenemos que involucrarlos porque ellos se verán particularmente afectados en el futuro", dice el protagonista Ben Platt (Peyton Hobart) a Cooperativa en Sao Paulo, ciudad escogida por Netflix para promocionar esta producción.

Platt, de vasta experiencia en los escenarios de Broadway desde su adolescencia, hace hincapié en el aspecto político de la serie, aunque aclara que "no habla necesariamente de acciones políticas o de involucrarse en la política estadounidense". El gran discurso de "The Politician" está en su diversidad.

"La serie toma muy en cuenta las opiniones, las ideas y el pensamiento de la gente joven, lo que me parece es un mensaje subliminal que ayuda a que esas personas se sientan empoderadas, que sepan que son importantes y que, no por el hecho de estar en pleno crecimiento, no tienen cosas importantes que decir", agrega el artista de 26 años.

Platt comparte elenco con Zoey Deutch, que en la ficción interpreta "Infinity Jackson", una chica que padece cáncer y que participa de la campaña presidencial de "Peyton" por ser presidente en su prestigiosa escuela. Para la actriz las nuevas generaciones están más involucradas en política que en su época porque "es imposible no estarlo".

"En los últimos cinco años se ha vuelto una tendencia el interesarse en política. No es algo que haya pasado siempre, fue algo que se aprendió y es muy inspirador ver a los niños más involucrados en esto", complementa.

No, "The Politician" no analiza como funciona un estado, cuál es el porcentaje que necesita un candidato para ganar ni cómo se financian las campañas políticas. El foco de la serie está puesto en el capital humano de lo político, en las relaciones personales y en el crecimiento como persona.

¿Por qué hablar de esto y no de las clásicas disputas políticas?

BeN: El futuro se va volviendo cada vez más precario y los temas políticos con los que está tratando la gente son mucho más amplios que antes, como los derechos humanos o el bien y el mal

¿Cómo creen que se refleja esto en "The Politician"?

Zoey: Es importante que todas las culturas, todas las perspectivas y todas las identidades estén representadas en los medios y eso es algo que Ryan Murphy se toma muy en serio. Esa es una de las razones por las que estoy tan orgullosa de participar de este proyecto.

B: Ryan hace un trabajo excelente porque sitúa la historia en una escuela mayoritariamente blanca donde abundan los privilegios, pero de igual forma se las arregla para conseguir actores con diferentes contextos sin importar su identidad de género, si tienen discapacidad física o no, etc.

Es innegable decir que Ryan Murphy trabajó en esta serie. ¿Temen que sea comparada con otros de sus trabajos anteriores?

Z: ¡Por favor háganlo, "Glee" es maravillosa!

B: Ryan siempre quiere que sus obras reflejen su esencia y quién es él realmente. Obviamente hay muchas cosas de "Glee" porque también está ambientada en una escuela y con gente creciendo, pero "Glee" habla más de encontrarse a sí mismo en una gran comunidad y esta serie es más sobre cómo nos transformamos en políticos en nuestra propia vida y de cómo dejamos de ser auténticos cuando estamos tratando de conseguir algo.

¿Cómo demuestran eso sus personajes?

Z: Infinity está creciendo con el síndrome de Munchausen, que es algo que no se habla. Para una persona ahí hay una gran falta de preocupación y es interesante ver cómo esto se manifiesta a nivel psicólógico y todo el daño que puede causar de por vida.

B: Mi personaje sufre con la empatía y con sus sentimientos hacia otras personas. Cuando se trata de sus necesidades y sus propios deseos él pone todo de sí mismo, pero cuando se trata de alguien más y de sacrificar algo propio para ayudar tiene un grave problema.

Z: A mi me encanta interpretar a otras personas, meterme en sus cerebros y hacerles preguntas, y en ese sentido Infinity era una excelente oportunidad y un gran regalo.

Un futuro político

Esta primera temporada se centrará en la intensa carrera presidencial que "Peyton Hobart" vivirá en su escuela. Pero ¿qué pasará en el futuro? Según Ben Platt "The Politician" tiene emisiones para rato con, al menos, una segunda temporada ya confirmada.

"Afortunadamente veremos más de Peyton, incluso un poco más allá, sabiendo cómo evoluciona él como persona y cómo trata de conseguir su gran objetivo que es ser presidente de Estados Unidos", sostiene el actor.

La primera temporada de "The Politician" se estrenará en Netflix este viernes 27 de septiembre.