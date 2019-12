Showrunner de "The Witcher" salió a responder con firmeza las malas críticas a la serie

A nadie ha dejado indiferente el estreno de "The Witcher" en Netflix, en especial a los amantes de la historia basada en la serie de novelas del polaco Andrzej Sapkowski.

En Rotten Tomatoes el debate es muy arduo, con una puntuación de crítica de 58% y un 92% de puntuación de audiencia. Situaciones dispares entre quienes aprueban la ficción y otros que la tratan de lo peor.

Bajo esa óptica, la showrunner de la serie protagonizada por Henry Cavill, Lauren S. Hissrich, utilizó su cuenta de Twitter donde no se guardó nada. "Mucha gente me ha escrito muy dulcemente, tristes por las críticas de The Witcher. Pero tenéis que saber esto: ¿Quién me importa? ¿Críticos "profesionales" que sólo han visto un episodio y se han saltado lo demás o fans reales que se han visto los ochos en un sólo día y ya los están volviendo a ver? Estoy jodidamente emocionado", lanzó.

Many people have sweetly written me, upset about the #Witcher reviews. Know this:



Who do I care about? "Professional" critics who watched one episode and skipped ahead? Or REAL fans who watched all eight in one day, and are starting their rewatch?



I am fucking THRILLED.😉❤️