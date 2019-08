Stephen King tras ver última temporada de "La Casa de Papel": Supera a la primera

El escritor estadounidense Stephen King ya vio la tercera temporada de la serie española "La casa de papel", la que catalogó como emocionante e hilarante.

A través de su cuenta de Twitter el famoso escritor de novelas de terror y destacó que "la temporada actual supera a la primera. Es emocionante e hilarante", dijo.

MONEY HEIST, aka CASA DE PAPEL: The current season tops the first one. It's exciting and hilarious.