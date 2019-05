"Unbreakable Kimmy Schmidt" regresará a Netflix con especial interactivo

En enero de este año se estrenó la cuarta y última temporada de "Unbreakable Kimmy Schmidt", lo que muchos pensaron el fin definitivo de la serie. Sin embargo, la creadora de la comedia, Tina Fey, anunció que eso no será así.

Durante un evento de Netflix, informó que la producción continuará con una especial entrega interactiva, cuyo estreno en la plataforma streaming está previsto para el 2020.

"Unbreakable Kimmy Schmidt fue una de las primeras series de comedia originales de Netflix, y ahora será su primer evento de comedia interactivo", sostuvo la conocida actriz.

Respecto al estilo que tendrá este episodio, fue clara. "Los fanáticos podrán tomar decisiones en nombre de nuestros personajes, tomando diferentes caminos en la historia, por supuesto, con diferentes chistes".

Así, la comedia tomará un rumbo similar al que realizó "Black Mirror: Bandersnatch", que le trajo grandes réditos a Netflix.

"Creo que encaja perfectamente con nuestro programa y será una excelente manera de completar oficialmente la serie", cerró Tina Fey.

