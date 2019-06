"When They See Us" se convirtió en una de las series más vistas de Netflix

La miniserie de Netflix "When They See Us", ha logrado convertirse en todo un éxito con sus cuatro capítulos.

Basada en la historia de cuatro adolescentes afroamericanos y un latino condenados injustamente por la violación y brutal paliza a una mujer en Nueva York, la producción ha sido vista por más de 23 millones de personas.

Así lo confirmó su creadora, Ava DuVernay, a través de Twitter. "Imagina creer que al mundo no le interesan las historias reales de las personas negras. Siempre me ha entristecido. Así que, cuando Netflix me dijo que más de 23 millones de cuentas en todo el mundo han visto @WhenTheySeeUs ('Así nos ven'), yo lloré. Nuestras historias importan y pueden recorrer todo el mundo. Una nueva verdad para un nuevo día".

Imagine believing the world doesn’t care about real stories of black people. It always made me sad. So when Netflix just shared with me that 23M+ accounts worldwide have watched #WhenTheySeeUs, I cried. Our stories matter and can move across the globe. A new truth for a new day. pic.twitter.com/4vgCo0aKR9