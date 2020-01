Aguaturbia y Crisálida encabezan festival a beneficio de heridos en manifestaciones

View this post on Instagram

Este 04 de Enero todos invitados a participar de una jornada artística diferente 🙌 Primera versión del #RotequeFest, evento familiar a beneficio del "Programa de prótesis oculares" de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, que se realizará en calle Vicuña Mackenna con José Ananías (Macul), a las 14:00 hrs, Metro Rodrigo de Araya, linea 5. ¿Cómo puedes apoyar esta causa 🙌? ➡️ Busca "RotequeFest" en @eventridcl y puedes pagar tu adhesión al show en modo preventa. Link disponible en la bio. Preventa: $3.000 Día del evento: $5.000 #RotequeFest #Chile #EventoBeneficio #IntervencionCultural #ChileDesperto #dignidad #fuerzachile #ojochile #intervenciónsocial #Rotequefest2020 #músicachilena #musicxsunidosporchile

