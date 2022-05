Clásica: voz latina de "South Park" y "Los Padrinos Mágicos" se presentará en la Blondie

La cubana-estadounidense Patricia Azán es sin dudas una de las voces más reconocidas dentro del doblaje latinoamericano de los últimos 20 años, encarnando para los hispanos personajes tan icónicos como "Eric Cartman", de "South Park"; o "Vicky", de "Los Padrinos Mágicos".

Así, su presentación en vivo en Santiago -el 20 de mayo en el Club Blondie- aparece como un espectáculo único para los no tan pequeños que disfrutaron y disfrutan de los personajes animados a los que ha dado vida.

El show incluye la recreación de populares escenas, concursos junto a los asistentes y canciones de las series.

Azán estará acompañada por Anime Rock Project, banda que ha sido parte de espectáculos como Saint Seiya Pegasus Symphony, Attack on Titan y The Legend of Zelda, entre otros.

Patricia Azán también ha incursionado en el mundo del anime, y su primer trabajo fue "Glitter Force" como April, Brooha y la Reina Euforia en Netflix. Su más reciente trabajo es "My Hero Academia", para Funimation donde encarna a Kyoka Jiro, Himiko Toga, Recovery Girl e Inko Midoriya.

Las entradas están disponibles a través del sistema Passline, con valores entre 9.000 y 15.000 pesos, con meet and greet.