La modelo, panelista y casi abogada argentina, Sol Pérez anunció que quiere iniciar una carrera política. "Quiero ser diputada, pero no quiero un peso de la política. No quiero cobrar", dijo en el programa "Involucrados", donde trabaja. "Me parece muy bueno lo que está haciendo Amalia (Granata). Aunque esté en la vereda opuesta, para plantarse en la política hay que tener unos ovarios enormes. Más aún viniendo del medio y siendo mujer", agregó Pérez, quien aclaró que desea entrar a la política. "para ayudar a la gente. No me interesa el poder, ni la plata. Todos los que llegan tienen mucho dinero. Pero no están cerca de la gente porque no vivieron los problemas. Van, se sacan la foto y se van", concluyó.

